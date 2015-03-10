الشرطة تقبض على عصابة متخصصة فى سرقة سيارات المواطنين بالتبين

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لتكوينهما عصابة تخصصت فى سرقة السيارات، ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية، واعترفا بسرقتهما 6 سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى التبين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بورورد معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة التبين مفادها أن كلاً من "حاتم.أ.م" 23 سنة، ومقيم البدرشين جيزة والسابق اتهامه فى قضيتين، و"كريم.م.أ" 18 سنة عاطلان، ومقيم البدرشين بالجيزة والمحكوم عليه فى قضية سرقة بالسجن سنة، يكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها لإعادتهما مقابل مبالغ مالية.

وعقب استصدار أذن من النيابة العامة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة ما ورد من معلومات وارتكابهما واقعة سرقة السيارتين أرقام: (78002 نقل القاهرة ماركة نيسان موديل 1999 بيضاء اللون) ملك "سيد.ص.م" 36 سنة صاحب شركة ومقيم دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 160/2015م جنح التبين، و(ع ل ب 857 ماركة شيفرولية موديل 2014م بيضاء اللون) ملك "راغب.ع.ح" 40 سنة صاحب مصنع ومقيم دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 2582/2015م جنح التبين، تم بإرشادهما ضبط السيارتين ومكان إخفائهما وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهموهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بسرقة 4 سيارات ودراجة بخارية، وأضافا بقيامهما بإعادة السيارات والدراجة البخارية لمالكيها عقب مساومتهم، وباستدعاء المجنى عليهم أقروا باستعادة السيارات واتهموهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى الجيزة تمكن رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور من العثور على سيارة مبلغ بسرقتها وبها رخص مزورة أسفل الدائرى بالوراق.

البداية كانت لدى قيام قوة أمنية برئاسة العقيد مصطفى قنديل رئس قسم الطرق الزراعية الشمالية بشن حملة مرورية أسفل الطريق الدائرى بمنطقة الوراق بالجيزة، واشتبهت فى وجود سيارة وتم إجراء الفحص والاستعلام عنها وتبين أنه مبلغ بسرقتها وتوجد بها لوحات معدنية لا تخص السيارة وسائقها يحمل رخصة مزورة وتم اتخاذ اللازم معه.

تأتى تلك الحملات تحت إشراف اللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة فى إطار تعليمات اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بضرورة تشديد الحملات على الطرق الزراعية وتوسيع دائرة الاشتباه فى السيارات المبلغ بسرقتها، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.