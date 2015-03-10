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تعرف على أضرار استخدام الهاتف المحمول قبل النوم

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تعرف على أضرار استخدام الهاتف المحمول قبل النوم تعرف على أضرار استخدام الهاتف المحمول قبل النوم
كشف الموقع الأمريكى الطبى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عبر تقرير حديث له، عن أن الهاتف المحمول له الكثير من الأضرار على الجسم كله، وخاصة المخ.

• الهاتف المحمول يضر الدماغ


>ووفقاً للتقرير، أشار أستاذ الطب النفسى من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا، دان سيجل إلى أن استخدام الهاتف المحمول يؤثر على الجسم والدماغ، وخاصة إذا تم استخدام الهاتف قبل النوم، موضحاً أن التعرض إلى ضوء الشاشة ينبه الدماغ ويعزز الشعور باليقظة.

• الهاتف المحمول يسبب اكتساب المزيد من الوزن


>ومن المعروف أن عدم الحصول على القدر الكافى من النوم يؤثر على ذاكرتنا، وخاصة جزء المخ المختص بحل المشكلات، ويترتب على ذلك أيضاً اكتساب بعض الوزن الزائد، وفقاً للتقرير.

• النوم الكافى


>وأضاف الباحثون فى مجمل أبحاثهم، أن عدم الحصول على النوم الكافى الذى يتراوح بين 7 و9 ساعات من النوم المتواصل غالباً ما يكون نتيجة لاستخدام الهاتف المحمول قبل النوم، وهو ما يترتب عليه خلل فى الأعصاب الخاصة بالاسترخاء.

ونشر هذا التقرير أمس الاثنين، عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية.

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