تعرف على أضرار استخدام الهاتف المحمول قبل النوم

• الهاتف المحمول يضر الدماغ

• الهاتف المحمول يسبب اكتساب المزيد من الوزن

• النوم الكافى

كشف الموقع الأمريكى الطبى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عبر تقرير حديث له، عن أن الهاتف المحمول له الكثير من الأضرار على الجسم كله، وخاصة المخ.>ووفقاً للتقرير، أشار أستاذ الطب النفسى من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا، دان سيجل إلى أن استخدام الهاتف المحمول يؤثر على الجسم والدماغ، وخاصة إذا تم استخدام الهاتف قبل النوم، موضحاً أن التعرض إلى ضوء الشاشة ينبه الدماغ ويعزز الشعور باليقظة.>ومن المعروف أن عدم الحصول على القدر الكافى من النوم يؤثر على ذاكرتنا، وخاصة جزء المخ المختص بحل المشكلات، ويترتب على ذلك أيضاً اكتساب بعض الوزن الزائد، وفقاً للتقرير.>وأضاف الباحثون فى مجمل أبحاثهم، أن عدم الحصول على النوم الكافى الذى يتراوح بين 7 و9 ساعات من النوم المتواصل غالباً ما يكون نتيجة لاستخدام الهاتف المحمول قبل النوم، وهو ما يترتب عليه خلل فى الأعصاب الخاصة بالاسترخاء.

ونشر هذا التقرير أمس الاثنين، عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية.

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