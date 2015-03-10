لندن تتهم بوتين بـ”تقويض” الأمن في اوروبا الشرقية

اتهم وزير الخارجية البريطاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ”تقويض” أمن دول أوروبا الشرقية وذلك في كلمة سيلقيها الثلاثاء ونشرت مقاطع منها سلفًا.

وسيقول فيليب هاموند في كلمته امام معهد “رويال يونايتد سرفيسز انستيتيوت” وهو مركز ابحاث بريطاني حول الدفاع والامن “نواجه حاليا زعيما روسيا ميال ليس للانضمام الى النظام العالمي القائم على اسس ويضمن السلام بين الدول ولكن الى تقويضه”.

وسيضيف أن “أعمال الرئيس بوتين – ضم القرم بشكل غير شرعي وحاليًا استعمال قوات روسية من اجل زعزعة شرق اوكرانيا- تقوض بالعمق أمن دول ذات سيادة في شرق أوروبا”.

أ ف ب