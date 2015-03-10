السيسي : مصر تتبنى حملة ضد الإرهاب و ثورة لدعم واستعادة المعنى الصحيح للإسلام

قال الرئيس السيسي إن مصر دولة ذات حضارة استمرت لـ 7000 عام وقد أعطت للإنسانية الكثير، والآن تواجه مصر عدة تحديات مثل تشويه الخطاب الديني والإرهاب والتطرف بالإضافة إلى مفاهيم خاطئة خلقت فكرا سعى إلى تدمير العالم والإنسانية جمعاء.

وأشار السيسي إلى أن مصر تتبنى حملة ضد الإرهاب، مؤكدًا أنها ليست ثورة ضد الدين وإنما ثورة لدعم واستعادة المعنى الصحيح للإسلام القائم على مبادىء التسامح والاعتدال واحترام الآخر وتقدير التعددية.

وأضاف السيسي :” أن مصر تحارب كافة المفاهيم الخاطئة التي خلقت الفكر المتطرف والذي خلق بدوره الإرهاب الذي يهدد العالم أجمع ” .

وتابع أن هذه الجهود ستستغرق وقتا حتى يتم الوصول الى النتائج المرجوة، مضيفًا أن الواقع الحالي حول العالم يجعل المسلمين المعتدلين وهم كثر يشعرون بالحاجة لمواجهة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتشويه صورة الاسلام.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إذاعة حديث الرئيس كاملا على شبكة فوكس نيوز مساء يوم الجمعة القادم.

أ ش أ