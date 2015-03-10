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بوتين يكرم المشتبه بأنه دس السم لضابط المخابرات الروسية السابق ليتفينينكو

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بوتين يكرم المشتبه بأنه دس السم لضابط المخابرات الروسية السابق ليتفينينكو بوتين يكرم المشتبه بأنه دس السم لضابط المخابرات الروسية السابق ليتفينينكو

فلاديمير بوتين الرئيس الروسى

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تكريما رسميا لرجل تشتبه بريطانيا في أنه استخدم البولونيوم المشع لتسميم ألكسندر ليتفينينكو الضابط السابق في جهاز المخابرات السوفيتي المعارض للكرملين في لندن قبل نحو عشر سنوات.

وطبقا لتنويه وضع على النشرة الرسمية للدولة منح أندريه لوجوفوي ميدالية “خدمة الوطن” من الدرجة الثانية لمساهمته في تطوير البرلمان الروسي.

وتوفي ليتفينينكو بمستشفى في لندن عام 2006. وكشف تحقيق أنه تعرض للبولونيوم وهو نظير مشع. وكانت السلطات البريطانية حددت اسم لوجوفوي وروسي آخر يدعى ديمتري كوفتون كمشتبه بهما.

ونفى الرجلان تورطهما ورفضت روسيا تسليمهما للمثول للمحاكمة. ولوجوفوي عضو في البرلمان الروسي حاليا عن حزب قومي.

وليتفينينكو ضابط سابق في جهاز الأمن القومي الروسي نشر مزاعم عن الفساد داخل الروسية. وانتقل للعيش في لندن مع عائلته قائلا إنه يخشى من أعمال انتقامية ضده. وكان في لقاء مع لوجوفوي وكوفتون قبل وقت قصير من مرضه.

وأجري تحقيق عام في ملابسات وفاته بالمحكمة العليا في لندن.

من ناحية أخرى أعلن الكرملين أيضا يوم الاثنين أن بوتين منح “شارة الشرف” لرمضان قديروف زعيم منطقة الشيشان الروسية. وذكر التنويه أنه حصل على الشارة لإنجازاته المهنية وعمله الطويل في الحكومة والجهاز المدني.

كان قديروف قال في وقت متأخر يوم الأحد إن ضابط الشرطة الشيشاني السابق المتهم بقتل المعارض الروسي البارز بوريس نيمتسوف ربما أراد معاقبة نيمتسوف لدفاعه عن نشر رسوم مسيئة للنبي محمد.

رويترز

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