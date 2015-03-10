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مصرع شخصين إثر إنفجار عبوة ناسفة كانت بحوزتهما بقرية في الفيوم

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مصرع شخصين إثر إنفجار عبوة ناسفة كانت بحوزتهما بقرية في الفيوم مصرع شخصين إثر إنفجار عبوة ناسفة كانت بحوزتهما بقرية في الفيوم

أرشيفية

لقي شخصين، مصرعهما، بقرية العجميين بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، بعد منتصف الليلة، خلال استقلالهما دراجة بخارية، بعد أن انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع، كانا يحملانها، بغرض إستهداف أحد المواقع الشرطية.

وقال أحد أهالي قرية العجميين، أنهم سمعوا دوي إنفجار عال، وتبين لهم أن جثتين تحولتا لأشلاء إثر إنفجار عبوة ناسفة، بعد عبور دراجة بخارية، كانا يستقلاها، لمطب صناعي بالقرية، حيث لم يتحكما في القنبلة جيدًا، مما أدى إلى انفجارها، وأشار شهود عيان بالقرية إلى أن الإنفجار وقع على بعد أكثر من 400 متر من نقطة شرطة العجميين.

وأكد مصدر أمني، أن أحد الجثتين، لمتهم مطلوب في واقعة اقتحام مركز شرطة أبشواي، حيث تم التعرف عليه من ملامح الوجه، وجاري التعرف على هوية القتيل الثاني، ولم تصدر العلاقات العامة بمديرية أمن الفيوم، أي بيانات إعلامية عن الحادث حتى الآن.

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