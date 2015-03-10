حبس محام لاتهامه بحيازة بندقية للاعتداء على الشرطة بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان وحيازته بندقية آلية، وكشفت التحريات أن المتهم يشارك فى مسيرات الجماعة ويستخدم السلاح فى الاعتداء على قوات الأمن.

وردت معلومات للواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بحيازة "ا.ح" محام لسلاح نارى يستخدمه فى الاعتداء على قوات الأمن خلال مسيرات جماعة الإخوان.

وبإعداد كمين له تمكن المقدم عبد الحميد السبكى رئيس مباحث العمرانية ومعاونيه النقيبان محمد طارق وحسام العباسى من ضبطه وبحوزته بندقية آلية، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.