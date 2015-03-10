معرض للسلع والمفروشات والأدوات المنزلية بسوق السويس النموذجى بالمثلث

يبدأ مشروع الأسواق بمحافظة السويس فى إقامة معرض للمفروشات والأدوات المنزلية والملابس والخضروات والفاكهة والأسماك بأرخص الأسعار وأجود الخامات بمجمع أسواق السويس النموذجى بالمثلث لتنشيط حركة البيع والشراء داخل السوق بالتنسيق بين مشروع الأسواق والغرفة التجارية والتموين.

وأشار بيان صادر من الديوان العام أن هذا المشروع يأتى بناء على تعليمات اللواء العربى السروى محافظ السويس لخدمة أهالى السويس لتوفير احتياجاتهم من السلع بأسعار مناسبة.

وأضاف البيان أن المشروع يتابعه ويشرف عليه العميد على المصرى رئيس مجلس إدارة الأسواق بمحافظة السويس وعفاف عطية مدير السوق.