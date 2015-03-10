مدير الأمن يفاجئ الخدمات الأمنية ويتفقد القوات بمعبدى الأقصر والكرنك

فاجأ اللواء حسام المناوى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الاقصر، أمس الاثنين، الخدمات الأمنية بمنطقة معبد الأقصر ومعبد الكرنك للوقوف على مدى انضباط الخدمات والقوات والتزامهم بأماكنهم وبالتعليمات واستعدادهم فى كل الأوقات، والتأكد من عدم قصر حالة الاستنفار على لحظة علمهم بوجود مرور من أحد القيادات.

وجه المدير بتحفيز الملتزمين بالتعليمات والمجدين فى عملهم، كما وجه بتلافى بعض الملاحظات والعمل على تداركها.

وكلف "المناوى" جميع قيادات مديرية أمن الأقصر بتنظيم جولات مفاجئة على الخدمات فى مختلف الأوقات وتوعية الضباط والقوات بالظروف الراهنة والتشديد عليهم باستنفار الجهود.