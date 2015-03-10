اختتام فعاليات مؤتمر الجامعة والصناعة بجامعة المنصورة

اختتمت فعاليات مؤتمر الجامعة والصناعة الذى نظمته جامعة المنصورة فى الفترة من 7- 9 مارس 2015 م، وافتتحه الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى وبرئاسة الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة والدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر الدكتور محمد ممدوح .

وأكد الدكتور محمود المليجى أن ما تم عرضه من توصيات سيكون قابل للتنفيذ، وسيكون هناك لجنة برئاسة الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى لعرض العديد من المشاريع ورفعها بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وهذا الغرض الأساسى من المؤتمر، مضيفا أنه يتمنى أن يدشن المؤتمر بصفة دورية أو سنوية أو كل عامين.

وأشارت الدكتورة ماجدة نصر أن المؤتمر شمل مجموعة من ورش العمل والمحاضرات والمعلومات القيمة جدا، مؤكدة أهمية رفع التوصيات إلى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.