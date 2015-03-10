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جمعية النور للمكفوفين تطالب محافظ أسوان بتخصيص مقر لها

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جمعية النور للمكفوفين تطالب محافظ أسوان بتخصيص مقر لها جمعية النور للمكفوفين تطالب محافظ أسوان بتخصيص مقر لها
طالب أعضاء جمعية النور لرعاية المكفوفين بأسوان، اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، بتخصيص مقر لهم بعد توقف الأنشطة التى يقدمونها لأعضاء الجمعية الذين يبلغ عددهم 200 مكفوف على مستوى المحافظة.

وأكدت وفاء عبد النعيم رئيس جمعية النور بأسوان، أن الجمعية مشهرة برقم 257 بتاريخ 8/10/2012، وكان لها مقر مؤقت فى قرية جبل تقوق بمدينة أسوان، ولكن تم إخلاء هذا المقر مؤخراً بسبب خلاف مع مالكه، وأصبحت الجمعية حالياً بدون مقر.

وأوضحت، فى تصريحاتٍ خاصة، أنه تم تقديم طلب لمديرية التضامن الاجتماعى لاستضافة لجمعية المكفوفين فى إحدى الجمعيات الأهلية فى شارع عباس فريد، ولكن تم رفض هذا الطلب من المسئولين فى المديرية، علاوة على رفض تخصيص مكان حكومى للجمعية لأنها ليست ذات نفع عام "على حد قولها".

وأشارت إلى أن الجمعية قدمت العديد من الخدمات للمكفوفين، وكانت بارقة أمل لهم على مستوى جميع مراكز محافظة أسوان خلال السنوات الثلاث الماضية، منها تنظيم دورات كومبيوتر وفقاً لبرامج تساعد المكفوفين على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلى والإنترنت، وأصبح عدد كبير من المكفوفين يتعاملون مع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى بشكل رائع، علاوة على تنظيم دورات برايل، وفصول تقوية للطلاب، وتحفيظ للقرآن الكريم، علاوة على تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والاحتفال بكل المناسبات خاصة تكريم امهات المكفوفين بشكل سنوى.

ومن جانبه أكد عبد الحميد صالح رئيس قسم الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، أن القانون رقم 84 لسنة 2002 يمنع استضافة جمعية لأخرى، ويجب لكل جمعية أن يكون لها مقر وكيان مستقل لمزاولة الانشطة الخاصة بها.

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مصر 365