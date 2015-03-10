افتتاح معرض المستنسخات الأثرية بمكتبة مصر العامة بدمياط

افتتح معرض المستنسخات الأثرية الذى نظمته الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع وزارة الآثار بمكتبة مصر العامة، أمس الاثنين، وقد شهد اللواء إلهامى عارف السكرتير العام المساعد للمحافظة فعاليات افتتاح المعرض، حيث يضم المعرض نماذج من المستنسخات الأثرية ترجع إلى العصر الفرعونى وتماثيل نادرة لتوت عنخ آمون والملكة نفرتيتى والعديد من التماثيل والتحف الفنية والأثرية التى أبدع فيها المصرى القديم.

ويأتى ذلك فى إطار التبادل الثقافى ما بين المحافظة ووزارة الآثار للتعريف بالآثار المصرية وقيمتها التاريخية والإنسانية على مستوى العالم.