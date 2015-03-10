صحة البحر الأحمر: المالية أرسلت شيكا خاصا بمستحقات أطباء مستشفى الغردقة

قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن وزارة المالية أرسلت شيكا خاصا بمستحقات أطباء مستشفى الغردقة العام المتاخرة، مشيراً أنه جار تسليم المستحقات المتأخرة ومن بينها حوافز المنطقة النائية للأطباء الذين أضربوا عن العمل السبت الماضى لعدم صرفهم مستحقاتهم المالية.

كان أطباء مستشفى الغردقة العام قد نظموا السبت الماضى إضراب جزئيا عن العمل، للمطالبة بصرف الحوافز المتأخرة منذ 3 أشهر، قبل أن يعلن الأطباء تعليق الإضراب بعد وعود بحل المشكلة والاستجابة لمطالبهم، وهو ما تم تنفيذه أمس.