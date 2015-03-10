صحة البحر الأحمر: المالية أرسلت شيكا خاصا بمستحقات أطباء مستشفى الغردقة

قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن وزارة المالية أرسلت شيكا خاصا بمستحقات أطباء مستشفى الغردقة العام المتاخرة، مشيراً أنه جار تسليم المستحقات المتأخرة ومن بينها حوافز المنطقة النائية للأطباء الذين أضربوا عن العمل السبت الماضى لعدم صرفهم مستحقاتهم المالية.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان أطباء مستشفى الغردقة العام قد نظموا السبت الماضى إضراب جزئيا عن العمل، للمطالبة بصرف الحوافز المتأخرة منذ 3 أشهر، قبل أن يعلن الأطباء تعليق الإضراب بعد وعود بحل المشكلة والاستجابة لمطالبهم، وهو ما تم تنفيذه أمس.