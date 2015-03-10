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أهالى العجميين بالفيوم: الانفجار وقع على بعد أمتار من نقطة الشرطة

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أهالى العجميين بالفيوم: الانفجار وقع على بعد أمتار من نقطة الشرطة أهالى العجميين بالفيوم: الانفجار وقع على بعد أمتار من نقطة الشرطة
أكد أهالى قرية العجميين بمركز أبشواى بالفيوم، أن الإنفجار الذى شهدته القرية، فى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، لعبوة ناسفة تسببت فى تفحم شخصين تردد أنهما إرهابيين كانا يحملان العبوة، وقع على بعد أمتار قليلة من نقطة شرطة العجميين.

وأكد الأهالى، أنهم يظنون أن الجناة كانا يحملان العبوة الناسفة على دراجة بخارية، لوضعها بمحيط نقطة شرطة العجميين إلا أن دراجتهم البخارية اصطدمت بمطب، ووقع الانفجار الذى أدى إلى تفحمهما.


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