أمين "الأعلى للجامعات": تطوير المناهج الإنسانية لمواجهة التطرف والعنف

أكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات أن تطوير المناهج الدراسية مسئولية المجلس الأعلى من خلال عرضها على لجان القطاع المتخصصة لفحص ومناقشة التعديلات مع الكلية المقدمة لتطوير لمناهجها ثم طرحها على المجلس الأعلى للجامعات لإقرارها لأن ذلك يتطلب تعديل فى اللوائح.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المجلس الأعلى للجامعات ينتظر ورود قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتشكيل لجنة لتطوير مناهج التعليم، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى ومفتى الجمهورية ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتضمن القرار أن تدعو اللجنة لحضور اجتماعها من ترى الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولاتها وتختص اللجنة بوضع آليات لمراجعة مناهج التعليم الجامعى وما قبل الجامعى وخطة شاملة لتقييم هذه المناهج وتطويرها وتجديدها بما يتناسب مع كل مرحلة تعليمية، وذلك للبدء فى تشكيل اللجان المتخصصة بالمجلس الأعلى للجامعات لمراجعة المناهج الإنسانية وتنقيتها .

وأشار أمين الأعلى للجامعات إلى أن المناهج الإنسانية هى التى ستخضع للمراجعة والتطوير لمواجهة المناهج، التى تحرض على العنف والإرهاب، وأيضا تنقية المناهج من الأحداث والقضايا التى تخطاها الزمن ولا تناسب متطلبات العصر .

مشيرا إلى أن التطوير سيشمل أيضا الآراء الفقهية والمواد الشريعة التى تدرس بكليات دار العلوم واللغة العربية لمواجهة أى أفكار تطرفية أو تحرض على العنف، وستقوم اللجان المراجعة لتلك المناهج بوضع مقترحات لتعديلها وعرضها على المجلس الأعلى للجامعات لإقرارها .

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