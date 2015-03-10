السيسي: من المهم أن تفهم الولايات المتحدة أن مصر في حاجة ماسة للسلاح والمعدات خاصة

وتابع الرئيس السيسي -خلال لقائه مع شبكة فوكس نيوز- قائلا إنه إذا تم تشكيل قوة عربية حقيقية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت والبحرين والأردن ومن دول عربية أخرى وبدعم من الولايات المتحدة يمكن فعل الكثير ومواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار البلاد .

وأضاف أن الدول العربية يمكن أن تتحد لتشكل هذه القوة الجاهزة لتكون قادرة على الدفاع عن أمننا القومي ومواجهة كافة المخاطر المحتملة التي يمكن مواجهتها.

> وأكد الرئيس السيسي أن مصر جزء من التحالف الدولي لمحاربة داعش كما أنها تتحمل أيضًا مسئولية مكافحة الإرهاب في سيناء وتوفير الأمن على الحدود الغربية، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تهديدات إرهابية كبيرة داخل أراضيها.

وفيما يتعلق بحجب المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر لفترة بعد 30 يونيو 2013 ومدى شعور القاهرة بالإحباط إزاء هذا الموقف، قال الرئيس السيسي إن الولايات المتحدة ساعدت مصر على مدى أكثر من ثلاثين عاما.

وأضاف أن مصر تحتاج الآن مساعدة الولايات المتحدة خاصة في المجال العسكري أكثر من أي وقت مضى وذلك في إطار جهود مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء وللدفاع عن أراضيها ضد أية تهديدات محتملة خاصة التهديدات الإرهابية.

وتابع قائلا إنه من المهم أن تفهم الولايات المتحدة أن مصر في حاجة ماسة للسلاح والمعدات خاصة في هذا الوقت الذي يشعر فيه المصريون بأنهم يحاربون الإرهاب ويريدون أن يشعرون أن الولايات المتحدة تقف بجانبهم في هذه الحرب.

> أ ش أ