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ضبط 3 عناصر إخوانية بكفر الزيات وبسيون فى الغربية

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ضبط 3 عناصر إخوانية بكفر الزيات وبسيون فى الغربية ضبط 3 عناصر إخوانية بكفر الزيات وبسيون فى الغربية
تمكن ضباط المباحث الجنائية بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطنى من ضبط 3 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بكفر الزيات وبسيون، صادر بشأنهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بتهم الانضمام لجماعة محظورة، حيث ضبط كل من "عبد اللطيف.ا.ع" 48 سنة طبيب بيطرى مقيم قرية قرانشو مركز بسيون مطلوب ضبطه فى القضية 10546 لسنة 2013 جنح المركز والقضية 6949 إدارى مركز بسيون انضمام لجماعة محظورة وتظاهر بدون تصريح.

كما تم ضبط "فوزى.أ.س" 55 سنة موظف بمنطقة طنطا الأزهرية، و"سامى.ح.ا" 42 سنة عاطل مقيمان قرية الدلجمون مركز كفر الزيات مطلوب ضبطهما فى القضية 7388 إدارى مركز كفر الزيات لسنة 2014 انضمام لجماعة محظورة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق معهم.

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مصر 365