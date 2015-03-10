القبض على حداد بالقاهرة لتزويره رخصتى تسيير سيارتى ملاكى بأجرة

ألقى رجال مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة القبض على حداد لقيامه بتزوير رخصتى تسيير سيارتى ملاكى بأخرى أجرة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بورود معلومات لضباط مباحث الأموال العامة من خلال جمع المعلومات وتجنيد المصادر السرية، تؤكد قيام "ياسر.م" 44 سنة بتزوير رخصتى تسيير سيارتى ملاكى بأخرى أجرة إحداهما مملوكة له والأخرى لزوجته وكذا دهان اللوحات باللون البرتقالى لتصبح أجرة.

وبإجراء التحريات تأكد صحة المعلومات، وأن المتهم يعمل حداد كريتال، ويملك سيارة ملاكى ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون موديل 2014 تحمل لوحات رقم (د.ر.ف 281) مرور البساتين، وزوجته "هدى.م.أ" ربة منزل، وتملك سيارة هيونداى فيرنا بيضاء اللون موديل 2014م تحمل أرقام (ن م م 785) مرور البساتين، وأن المتحرى عنه قام بتزوير الرخصتين الخاصين بالسيارتين الملاكى حيث يستخدم السيارتين كأجرة.

تم استصدار أذن من النيابة العامة بالقبض على المتحرى عنه والسيارتين والرخصتين، وبالفعل تمت عملية القبض عليه ومعه المضبوطات وهى رخصة تسيير ملاكى صادرة من مرور البساتين ورخصة تسيير مزورة صادرة من مرور التبين خاصة بالسيارة رقم د ر ف 281 باسم المتحرى عنه، وسيارة ماركة فيرنا بيضاء اللون تحمل لوحات رقم ن م م 785 باسم زوجته، ورخصة تسيير ملاكى صادرة من مرور البساتين، ورخصة تسيير مزورة صادرة من مرور التبين خاصة بالسيارة رقم ن م م 785 باسم زوجته.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اعترف بقيامه بتزوير الرخصتين، وكذلك اللوحات المعدنية وتحويل اللوحتين إلى أجرة لكى يستخدم السيارتين كأجرة، وتحرر عن تلك الوقائع المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.