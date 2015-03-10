نيابة أسوان تحبس شابا قتل طالبا شاهده برفقة أخته على كورنيش أسوان

أمرت نيابة أسوان بمعرفة فتحى التلبينى وكيل النائب العام، وإشراف أحمد قناوى مدير نيابة قسم أسوان، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتله طالب آخر شاهده برفقة أخته على كورنيش النيل بمدينة أسوان.

تفاصيل الواقعة بدأت، بتلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوصول "حسام.ك.ع" 22 سنة، طالب بكلية الدراسات الإسلامية، ومقيم مركز نجع حمادى محافظة قنا، إلى مستشفى أسوان الجامعى، بعد إصابته بطعنة نافذة فى البطن، أودت بحياته بمجرد وصوله المستشفى.

من جانبه، كلف العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، بتشكيل فريق بحث لمعرفة ملابسات الواقعة والوصول إلى مرتكب الجريمة، وذلك من خلال مناقشة الفتاة التى كانت برفقة المجنى عليه على طريق الكورنيش.

وتوصلت التحريات، إلى أن "يوسف.م.ع" 19 سنة، طالب بمعهد سياحة وفنادق، ومقيم مدينة أسوان، فوجئ أثناء مروره بطريق كورنيش النيل برفقة 4 من أصدقاءه، بتواجد شقيقته "ا.م.ع" 21 سنة، برفقة شاب يدعى "حسام.ك.ع" فى المنطقة المواجهة لسور نادى أسوان الرياضى، فنشبت مشادة بين شقيق الفتاة ومرافقها، وتطورت إلى مشاجرة، انتهت بإشهار شقيق الفتاة لمطواة كانت بحوزته وطعن بها المجنى عليه طعنة واحدة فى منطقة البطن، وسقط على الأرض، وتم نقله إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكن الرائد أحمد خلف الله رئيس مباحث قسم أول أسوان، والنقيب محمود الباجا معاون المباحث، من ضبط المتهم الهارب، والسلاح المستخدم فى الجريمة، وتحرر المحضر 87/2427 جنايات قسم أول أسوان لسنة 2015، وباشرت النيابة التحقيق بإشراف بهاء الوكيل المحامى العام لنيابات أسوان.