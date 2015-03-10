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"التموين" تضبط صاحب مستودع وحدادا بحوزتهما 44 أسطوانة بوتاجاز بروض الفرج

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"التموين" تضبط صاحب مستودع وحدادا بحوزتهما 44 أسطوانة بوتاجاز بروض الفرج "التموين" تضبط صاحب مستودع وحدادا بحوزتهما 44 أسطوانة بوتاجاز بروض الفرج
واصل رجال الإدارة العامة لشرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة، من حملاتهم المكثفة للقبض على تجار أسطوانات البوتاجاز، الذين يبعون ضمائرهم ويتوجهون للأسواق السوداء بقصد بيع أسطوانات البوتاجاز بأسعار أعلى من السعر المقرر رسمياً، وذلك بقصد استغلال أزمة الأنابيب لصالحهم لتحقيق مكاسب مالية كبيرة بالمخالفة للقانون.

ففى روض الفرج تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بالاشتراك مع ضباط إدارة بناءً على إذن صادر من النيابة العامة، من القبض على كل من "صديق.ع.ص"، 41 سنة، صاحب مستودع، و"جمال.ع.إ"، 46 سنة حداد، وبحوزتهما 44 أسطوانة بوتاجاز، ومبلغ 12 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار فى السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى الوايلى تمكنت قوة أمنية من مباحث الزيتون بدائرة قسم شرطة الوايلى، من ضبط كل من "عبد العظيم.ع.م"، 54 سنة، مفتش تموين، ومقيم دائرة قسم شرطة الظاهر، و"عماد.ع.ع" 40 سنة عامل بشركة بتروجاز، ومقيم دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، و"حسين.م.ى"، 55 سنة، سائق، ومقيم دائرة قسم شرطة المطرية، لدى استقلالهم السيارة رقم "د ف ب 938" ماركة شيفرولية تابعة للشركة وقيادة الثالث محملة بـ98 أسطوانة بوتاجاز.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم أسطوانات البوتاجاز بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1973/2015م جنح القسم وتولت النيابة العام التحقيق .

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مصر 365

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