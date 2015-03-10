ضبط بندقية آلية و14 طلقة وخزنتين فى مشاجرة بسبب "مضيفة" بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، عقب الدفع بمجموعة قتالية من قوات الأمن، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين طرفين بناحية قرية الخلافية دائرة مركز جرجا بسبب الخلاف على مضيفة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب، يفيد بوقوع مشاجرة وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية بين طرفين بدائرة مركز جرجا وتمت السيطرة على الموقف.

انتقل إلى مكان الواقعة العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية، وتبين من التحريات التى قادها العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب، تمكن الرائد المزمل نافع رئيس مباحث مركز جرجا، من السيطرة على مشاجرة بناحية الخلافيه دائرة المركز تم تبادل فيها إطلاق الأعيرة النارية" طرف أول" أحمد ش ع ع 38 عاما سائق" و"محمود ع ع 30 عاما سائق" و"عبد المجيد ف ع ع 22 عاما عامل"، وبين طرف ثان "فالح م ت 43 عاما عامل مصاباً " بسحجه طولية بالظهر من أعلى والساعد الأيمن " و"مصطفى ف م ت 19 عاما عامل" الطرفان يقيمان بذات الناحية، بسبب خلاف على مضيفة.

تم ضبط طرفـى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابة الطرف الثانى.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الأول من الطرف الثانى وبحيازته بندقية آلية عيار تحمل رقم 17271274 / 56 وخزينة وعدد "2" طلقة من ذات العيار وعدد "2" خزينة طبنجة عيار 9 مم، وعدد "12" طلقة من ذات العيار كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2312 جنح المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.