بالفيديو – للحفاظ على لقبه .. أرسنال يحرق لعنة مانشستر يونايتد

المدفع ضرب فحرق قلعة الأولد وواصل طريقه للحفاظ على لقبه وكسر لعنة استمرت 9 سنوات.. أرسنال يفوز على أصحاب الأرض مانشستر يونايتد 2-1.

أرسنال حل ضيفا على مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس إنجلترا والهدف حجز مقعد في نصف نهائي البطولة.

أهداف المباراة جاءت عن طريق ناتشو مونريال في الدقيقة 25 قبل أن يعدل واين روني النتيجة في الدقيقة 29 إلا أن لاعب يونايتد السابق داني ويلبيك كان له كلمة الحسم في الدقيقة 62.

بداية مثيرة

بداية القمة كانت كما هو متوقع، فظرت الإثارة منذ انطلاق المباراة.

أرسنال بدأ أفضل قبل أن يستلم مانشستر يونايتد مجريات المباراة معتمدا على سرعة دي ماريا وخطورة روني.

وفي الدقيقة 25 توغل أليكس تشامبرلين داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد قبل أن يضع تمريرة رائعة لمونريال.

ولم يترك مونريال الفرصة أمام دي خيا ليضع هدف أرسنال الأول.

تعادل سريع

تقدم أرسنال لم يستمر أكثر من 10 دقائق.

ففي الدقيقة 29 أرسل الأرجنتيني دي ماريا عرضية ولا أروع للقائد روني.

وبالتخصص لم يهدر روني الفرصة أمام مرمى أرسنال ليضعها برأسه في شباك تشيزيني، معلنا عن التعادل.

شوط بلا توقف

مع انطلاق الشوط الثاني دفع الهولندي لويس فان جال بالثنائي مايكل كاريك وفيل جونز بدلا من لوك شاو وأندريا هيريرا.

وبدأ الشوط الثاني كحال الشوط الأول بلا توقف، فكلا الفريقين يقدما أداء سريع مع ضعف واضح في خط دفاع الفريقين.

وفي الدقيقة 62 ومن خطأ قاتل لأنطونيو فالنسيا مر ويلبيك من دي خيا قبل أن يضع الكرة في الشباك الخالية بسهولة معلنا عن هدف ثاني لأرسنال.

هدف هو الأول لويلبيك في مسرح الأحلام أولد ترافورد منذ يناير 2014.

لقطة المباراة

وفي الدقيقة 76 أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه دي ماريا للتحايل من أجل ركلة حرة، قبل أن يعترض دي ماريا على الحكم بجذب قميصه ليشهر البطاقة الثانية في وجه ويخرج مطرودا.

واستغل أرسنال النقص العددي ليونايتد ليسيطر على مجريات المباراة ويهدر أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة.

وحافظ أرسنال على تقدمه حتى النهاية ليتأهل إلى نصف نهائي كأس إنجلترا ليواصل طريق حفاظه على لقبه.

ويواجه أرسنال في نصف النهائي الفائز من مواجهة برادفورد وريدينج، بينما ينتظر أستون فيلا الفائز من ليفربول وبلاكبيرن.

شاهد – أهداف المباراة