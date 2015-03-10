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كأس إنجلترا - ويلبيك يفسر سر احتفاله أمام مانشستر يونايتد

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كأس إنجلترا - ويلبيك يفسر سر احتفاله أمام مانشستر يونايتد كأس إنجلترا - ويلبيك يفسر سر احتفاله أمام مانشستر يونايتد

يرى داني ويلبيك مهاجم أرسنال أن احتفاله بهدف الفوز الذي سجله في مرمى فريقه السابق مانشستر يونايتد أمرا طبيعيا.

ويلباك سجل هدفا في مرمى فريقه السابق ليقود أرسنال لبلوغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الانتصار على يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت يوم الاثنين في أولد ترافورد.

واحتفل ويلبيك بعد تسجيله الهدف أمام جماهيره السابقة، وهو يؤمن أنه لاعب محترف وأن احتفاله كان شعورا طبيعيا.

وقال داني في تصريحاته عقب المباراة: "كانت لدي العديد من الأحاسيس المختلفة قبل المباراة، لكن مع بداية اللقاء نسيت كل شيء".

وأكمل "لدي احترام كبير لجماهير مانشستر يونايتد، لكن أنا لاعب محترف وهدفي هو فوز أرسنال".

وأتم"سعيد جدا بوصولنا لنصف النهائي في محاولتنا الفوز بلقب خلال الموسم الجاري".

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