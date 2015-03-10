ليلة_الابطال - ريال مدريد يبحث أمام شالكه عن استعادة الثقة وإنهاء أزمة الهوية

(إفي): يستضيف ريال مدريد الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء منافسه شالكه الألماني في مهمة سهلة لضمان التأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن فاز عليه ذهابا بهدفين نظيفين ولا يحتاج سوى إلى تقديم مباراة جيدة لاستعادة الثقة، لإنهاء أزمة هوية وافتقاده لأداء جيد خلال الفترة الماضية.

ويزداد الوضع سوءا داخل أروقة النادي الملكي الذي أقصي من كأس الملك وفقد صدارة الليجا في 2015، ليفقد الثقة المطلوبة في أسلوب لعب كان غير قابل للنقاش من فترة ليست بالطويلة، وقاد نفس اللاعبين إلى تحقيق رقم قياسي تاريخي يتمثل في 22 انتصارا متتاليا لكنهم الآن أصبحوا عرضة للهزيمة من أي منافس.

ويرغب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في إنهاء هذه الأزمة بتقديم لقاء جيد أمام شالكه يهديء كل الأمور قبل خوض الكلاسيكو الحاسم بمعقل برشلونة في الليجا يوم 22 القادم.

وأمام كارليتو مباراتين لاستعادة الثقة لريال مدريد، أولهما أمام شالكه يوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا وهو يضع قدما في ربع النهائي، وثانيهما أمام ليفانتي بالليجا يوم الأحد، قبل الاستعداد للكلاسيكو.

وسيحافظ المدرب الإيطالي خلال هاتين المباراتين على أسلوب لعبه، دون الرغبة في تغيير خطة 4-3-3 التي تعرضت لانتقادات كثيرة في المباريات الماضية للأبيض نظرا لانخفاض أداء الثلاثي الذي وصفهم كارلو بأنهم "غير قابلين للنقاش" جاريث بيل وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، قائلا "لن نغير هويتنا" مشيرا إلى أنه سيظل يكافح حتى النهاية باللعب بنفس الطريقة التي يراها الأنسب لصفات مهاجميه الثلاثة.

وتزامنت النتائج السيئة هذا العام للفريق مع إصابة بعض من لاعبيه البارزين، لكنه سيستعيد أمام شالكه لاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش، الذي ابتعد عن الملاعب طيلة أربعة أشهر للإصابة، والذي تقرر أن يخوض آخر نصف ساعة من عمر اللقاء، إضافة لمنحه دقائق للألماني سامي خضيرة، بينما سيتأجل الدفع بالعائد أيضا من الإصابة، سرخيو راموس، للقاء الأحد في الليجا.

ولا يرى أنشيلوتي معاناة الألماني توني كروس من الإجهاد وقرر المخاطرة والدفع به الثلاثاء رغم أنه حالة تلقيه بطاقة صفراء سيغيب عن لقاء الذهاب بربع النهائي الأوروبي، بينما قد يمنح دقائق للبرتغالي فابيو كوينتراو على حساب البرازيلي مارسيلو.

وكما اعتاد جمهور ريال مدريد على أنه لا يغيب عن أي مواجهة أوروبية، فمن المنتظر أن يقدم "دخلة" كبيرة بالملعب رغم نتيجة الذهاب المطمئنة.

وقال المدير الفني "حينما لا يلعب فريق بصورة جيدة ويعاني من انخفاض مستواه، فهذا هو ذنب المدرب بنسبة 100% ، فيما أنه حينما يفوز الفريق فإن الفضل لا يعود له في أي شيء، هذا أمر واضح".

بدوره يصل شالكه إلى معقل ريال مدريد دون أن يعقد آمالا كبيرة، وهو يعي أنه بحاجة لمعجزة غير محتملة لتخطي الملكي، إلا أن هدفه الحقيقي يتمثل في الخروج بشكل مشرف من البطولة.

وأدت الهزيمة على ملعبه فيلتنس آرينا بهدفين نظيفين الى حاجة الفريق الألماني لتحقيق عودة بطولية في سانتياجو برنابيو الثلاثاء، إلا أن بعض لاعبيه أنفسهم استبعدوا امكانية حدوثه، حيث صرح ماكس ميير عقب الفوز السبت امام هوفنهايم 3-1 "لا نستطيع أن نحقق ذلك، التفكير في التأهل غدا أمر غير واقعي" وذلك لتجنب هجوم أنصار النادي الأزرق على الفريق.

وكان ميير نجم هذا اللقاء وسجل فيه هدفين، وينتظر أن يشارك غدا أساسيا بدلا من المعاقب بالايقاف كيفن برينس بواتنج، وساهم هذا الانتصار في رفع معنويات شالكه عقب الهزيمة أمام الريال، وخاصة عقب الخسارة 0-3 في دربي الرور أمام بروسيا دورتموند.

ويبدو في هذا الإطار، أن شالكه يخطط للسفر إلى مدريد للاستمتاع بالمباراة، وسيعاني فقط من غياب بواتنج، إضافة لشكوك طفيفة حول عدم مشاركة القائد بنديكت هوفيديس وإريك ماكسيك تشوبو موتنج عقب تعرضهما لمشاكل بدنية في مباراة الفريق الأخيرة.

التشكيلة المحتملة للفريقين:

ريال مدريد: كاسياس، أربيلوا، فاران، بيبي، مارسيلو، كروس، إياراميندي، إيسكو، بيل، كريستيانو، وبنزيمة.

شالكه: فيلينرويثر، هوفيديس، ماتيب، ناستاسيتش، أوتشيدا، فوكس، نيوشتادتير، بارنيتا، ميير، تشوبو موتنج، هونتلار.

الحكم: السلوفيني دامير سكومينا.

الملعب: سانتياجو برنابيو.