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#ليلة_الابطال- هل ينجح براهيمي في قيادة بورتو لربع النهائي على حساب بازل؟

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#ليلة_الابطال- هل ينجح براهيمي في قيادة بورتو لربع النهائي على حساب بازل؟ #ليلة_الابطال- هل ينجح براهيمي في قيادة بورتو لربع النهائي على حساب بازل؟

بعدما توج بورتو بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2004، لم ينجح الفريق مطلقا في الوصول لربع نهائي البطولة إلا مرة واحدة، فهل ينجح ياسين براهيمي في قيادة التنين البرتغالي لبلوغ ذلك الدور؟

بورتو يستضيف بازل مساء يوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 بعدما تعادلا إيجابيا في لقاء الذهاب بهدف لمثله، وهو ما يعطي أفضلية للفريق البرتغالي، إذ يحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل سلبيا من أجل بلوغ ربع النهائي.

بورتو شارك في دوري الأبطال بعد تتويجه به عام 2004 عشر مرات، لم يصل فيها لربع النهائي إلا موسم 2009-2008 حينما خرج بصعوبة أمام مانشستر يونايتد الذي وصل النهائي آنذاك.

براهيمي يمر بفترة انفجار مع ناديه بعد مشاركة متميزة مع الجزائري في كأس العالم، إذ أنه شارك في ست مباريات نجح فيها في تسجيل أربعة أهداف وصناعة اثنين.

ومع احتمالية غياب المهاجم الكولومبي جاكسون مارتينيز عن مباراة الثلاثاء للإصابة، تتوجه أنظار الجميع إلى اللاعب الجزائري لقيادة بورتو للتأهل وإكمال مشوارهم في أعرق المسابقات الأوروبية.

براهيمي

انضم براهيمي إلى بورتو الصيف الماضي قادما من جرانادا الإسباني مقابل 6 مليون و500 ألف يورو.

يمتد تعاقده مع بورتو حتى عام 2019، وذلك بعدما وقع عقدا لخمس سنوات.

شارك مع الفريق البرتغالي في 29 مباراة حتى الآن، مسجلا 11 هدف، وصنع 8 في كل البطولات.

فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2014 من قبل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

فاز بجائزة أفضل موهبة صاعدة عن عام 2014 من الاتحاد الإفريقي.

قيمة براهيمي السوقية حاليا تبلغ 16 مليون يورو.

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