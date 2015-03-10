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#ليلة_الابطال - شباك شالكة .. طريق رونالدو لرد الدين لميسي

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#ليلة_الابطال - شباك شالكة .. طريق رونالدو لرد الدين لميسي #ليلة_الابطال - شباك شالكة .. طريق رونالدو لرد الدين لميسي

بطموح مزدوج يقود كريستيانو رونالدو خط هجوم ريال مدريد أمام شالكة..للتأهل إلى الدور القادم من دوري الأبطال ولرد الدين لليونيل ميسي.

رونالدو والذي فشل في التسجيل في مباراة الدوري الأخيرة أمام أتلتيك بلباو والتي خسرها 1-0، سيواجه شالكة الألماني مساء الثلاثاء في مباراة الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبعد فشل الدولي البرتغالي في هز الشباك أمام بلباو، استغل منافسه الدائم ليونيل ميسي الفرصة، وأمطر مرمى رايو فاييكانو بهاتريك في فوز برشلونة 6-1 واعتلائه صدارة الدوري الإسباني.

ثلاثية ميسي قفزت به إلى صدارة هدافي "الليجا" في الموسم الحالي متساويا مع رونالدو برصيد 30 هدفا.

وبالتأكيد سيسعى "الدون" لرد الدين لميسي، مستغلا مباراة شالكة في دوري الأبطال والتي قد تجعله في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

وإذا أراد رونالدو ذلك، عليه أن يسجل هاتريك في مرمى شالكة من أجل تخطي ميسي.. إذ سجل البرتغالي حتى الآن 73 هدفا في المسابقة مقابل 75 للساحر الأرجنتيني.

وكان رونالدو قد سجل في مرمى شالكة بمباراة الذهاب في ألمانيا والتي حسمها ريال مدريد 2-0، بينما فشل ميسي في التسجيل بنفس المرحلة أمام مانشستر سيتي وأضاع ركلة جزاء تصدى لها الحارس جو هارت.

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