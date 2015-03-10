شركة الطيب تحتفل بمرور 25 عاما على شراكتها مع "مابا" التركية

عَقَدت شركة الطيب وكيلة علامة "MA-PA " التُركية في مصر ، مؤتمرا للاحتفال بمرور 25 عاما على العلاقة التجارية الناجحة بين شركة الطيب و مابا" وقد افتتح فعاليات المؤتمر عبد الرحمن اسامة نائب رئيس مجلس الإدارة الذي ألقى الضوء على أنشطة شركة الطيب وتواجدها القوي في السوق المحلي من خلال العديد من المُنتجات ذات الجودة المُمتازة ومنها أسطوانات القابض (الدبرياج) من MA-PA التي يتم استيرادها من تركيا.

وقد تم استعراض مستوى الجودة والاعتمادية الذي تتمتع به منتجات MA-PA خلال المؤتمر، في وجود لفيف من رجال الصحافة والإعلام المُتخصصين في قطاع السيارات والصناعات المُغذية لها، بجانب حضور مجموعة من أهم رجال الاعمال في قطاع الصناعات المغذية ومُنتجات سوق ما بعد البيع.