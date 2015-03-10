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بالصور .. مدير أمن الأقصر يزور مجند أصيب اثناء مأمورية لتنفيذ احكام‎

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بالصور .. مدير أمن الأقصر يزور مجند أصيب اثناء مأمورية لتنفيذ احكام‎ بالصور .. مدير أمن الأقصر يزور مجند أصيب اثناء مأمورية لتنفيذ احكام‎

. بالصور .. مدير أمن الأقصر يزور مجند أصيب اثناء مأمورية لتنفيذ احكام‎

زار اللواء حسام المناوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر واللواء صلاح  حسان نائب مدير امن الاقصر، مساء الاثنين، المجند محمود جبريل احمد من قوة
> ادارة قوات الأمن بمستشفى الأقصر الدولى و الذى اصيب اثناء مأمورية تنفيذ  احكام لبعض المطلوبين .

واطمأن مدير امن الأقصر على الحالة الصحية للمجند وتأكد من أوجه   الرعاية الطبية المختلفة التى تقدم لة بالمستشفى.

وأشاد مدير امن الاقصر بالجهود والتضحيات التى تقدم من أجل تحقيق رسالة الأمن ، موضحاً أن تلك التضحيات يضعها الجميع موضع التقدير والاحترام، وتعد دافعاً  لباقى رجال الشرطة لاستكمال مسيرة العطاء .

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