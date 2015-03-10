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بالصور .. مدير أمن الأقصر يفاجئ الخدمات الأمنية بمعبدي الأقصر و الكرنك‎

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بالصور .. مدير أمن الأقصر يفاجئ الخدمات الأمنية بمعبدي الأقصر و الكرنك‎ بالصور .. مدير أمن الأقصر يفاجئ الخدمات الأمنية بمعبدي الأقصر و الكرنك‎

…: بالصور .. مدير أمن الأقصر يفاجئ الخدمات الأمنية بمعبدي الأقصر و الكرنك‎

فاجأ اللواء حسام المناوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر الخدمات  الأمنية بمعبدي الأقصر و الكرنك للوقوف على مدى إنضباط الخدمات والقوات  وإلتزامهم بالتعليمات وإستعدادهم فى كافة الأوقات والتأكد من عدم قصر حالة الإستنفار على لحظة علمهم بوجود مرور من أحد القيادات .

ووجه مدير الأمن بتحفيز الملتزمين بالتعليمات والمجدين فى عملهم كما وجه  بتلافى بعض الملحوظات والعمل على تداركها.

وكلف المناوي جميع قيادات مديرية أمن الاقصر بمفاجأة الخدمات فى مختلف  الأوقات وتوعية الضباط والقوات بالظروف الراهنة والتشديد عليهم بإستنفار
> الجهود .

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