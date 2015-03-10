رئيس وحدة ترشيد الطاقة: تركيب 30 محطة شمسية بالوزارات ومؤسسات الحكومة

أكدت الدكتورة أنهار حجازى رئيس وحدة ترشيد استهلاك الطاقة بمركز المعلومات، أنه تم تركيب ما يقرب من 30 محطة شمسية بعدد من الوزرات والمحافظات على مستوى الجمهورية حتى الآن، بقدرات تصل إلى 1300 كيلو وات\ ساعة.

وقالت الدكتورة أنهار حجازى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تكلفة إنشاء 30 محطة شمسية أعلى الوزرات والمحافظات بلغت حوالى 30 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه من المتوقع إنتاج طاقة سنوية تصل إلى حوالى 2400 ميجا وات/ساعة، مما يوفر كمية من الوقود تقدر بـ500 طن بترول مكافئ سنوياً وخفض الانبعاث الحرارى بحوالى 1250 طن co2 سنوياً.

وأضافت حجازى، أن كل المنشآت الحكومة تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة خاصة الكهرباء، لتخفيض 20% من الاستهلاك الحكومى لها، لافتة إلى أن مبادرة "شمسك يا مصر" التى أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء فى الإضاءة، مع تركيب نظم إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى ألف مبنى حكومى خلال 4 سنوات.

مصدر بالكهرباء:شركات التوزيع ستبدأ متابعة تخفيض الاستهلاك بمؤسسات الحكومة