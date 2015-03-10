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انطلاق فعاليات يوم صناعة الأسمدة بكلية العلوم جامعة أسيوط

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انطلاق فعاليات يوم صناعة الأسمدة بكلية العلوم جامعة أسيوط انطلاق فعاليات يوم صناعة الأسمدة بكلية العلوم جامعة أسيوط
نظمت كلية العلوم بجامعة أسيوط بالتعاون مع الشركة المالية والصناعية المصرية يوم صناعة الأسمدة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة والدكتور حسن الهوارى عميد كلية العلوم والدكتور أحمد ماهر عبد الباسط رئيس لجنة التوعية والإعلام ومنسق يوم الصناعة، بحضور المهندس محمد علاء المغربى رئيس قطاعات المصانع ونخبة من أساتذة الكيمياء والباحثين وعدد من طلاب الكلية.

وأشار الدكتور حسن الهوارى عميد كلية العلوم خلال الافتتاح إلى أن ذلك اليوم يأتى فى إطار حرص الكلية على استمرار التواصل بينها وبين الأطراف المجتمعية المختلفة، والحرص على تطوير العملية التعليمية والبحثية بالكلية، وذلك بما يضمن رفع المستوى العلمى للأبحاث وتوسيع قاعدة المستفيدين من مختلف الصناعات والتعريف بأنشطتها المختلفة وللخريجين الارتقاء بمهاراتهم وتقديم خريج مناسب لسوق العمل وخلق لغة حوار بناء ومناقشة المشكلات التى تمس البيئة المحيطة.

وقد تضمنت الفعاليات عرضاً تقديمياً عن أنشطة صناعة الأسمدة، كما أقيم على هامش الفاعليات معرضاً لصناعة الأسمدة يحوى نماذج لمنتجات الأسمدة الفوسفاتية وحامض الكبرتيك.

وقد صرح الدكتور حسن الهوارى عميد كلية العلوم أنه من المقرر أن يتم تنظيم مثل تلك الفعاليات شهريًا وتتضمن صناعات أخرى من مجالات متعددة مثل المشروعات الصغيرة وصناعة الأدوية وصناعة السماد.
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