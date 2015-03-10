مرشح دائرة دار السلام بسوهاج يطالب رئيس الوزراء بحل مشاكل مزارعى القصب

طالب الصحفى أدهم السمان المرشح لمجلس النواب عن دائرة دار السلام بسوهاج، المهندس إبراهيم محلب بالتدخل السريع لحل مشاكل مزارعى القصب فى سوهاج، خاصة فى مركز دار السلام.

موضحا فى تصريحات صحفية أن مصنع سكر جرجا يمتنع عن إعطاء المزارعين حقوقهم من ثمن توريد القصب لهذا العام.

وقال أدهم السمان إن إدارة مصنع سكر جرجا أبلغت المزارعين بأنهم لن يحصلوا إلا على نسبة ٥٠٪ فقط من ثمن ما تم توريده للمصنع بحجة أن الشركة لا تملك سيولة حاليا، مشيرا إلى أن إدارة المصنع تتفنن فى وضع العراقيل أمام المزارعين، مطالبا فى الوقت نفسه المهندس إبراهيم محلب بضرورة توضيح الأمور والتدخل السريع للحفاظ على حقوق المزارعين.

وأكد مرشح مجلس النواب أدهم السمان أن المزارع ليس له دخل معين وثابت غير الأرض التى يمتلكها، موضحا أن زيادة سعر طن القصب لم يستفد منه الفلاح حتى الآن، منوها إلى أن هناك زيادة فى أمور عديدة صاحبت زيادة أسعار القصب ومنها زيادة سعر طن الأسمدة، بجانب الارتفاع الملحوظ فى الإيجار اليومى للعامل.

وناشد السمان رئيس الوزراء بإعطاء توجيهاته لإدارة مصنع جرجا بسوهاج بضرورة صرف مستحقات المزارعين لديه، مشيرا إلى أن المزارعين فى الصعيد بدأوا فعليا فى التوجه نحو زراعة أصناف أخرى غير محصول القصب.

ومن ناحيتهم هدد بعض المزارعين بوقف توريد باقى كميات القصب وبيع الكمية المتبقية بعيدا عن مصنع السكر.