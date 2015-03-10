بالصور.. جامعة أسوان تفتح المعرض الفنى الثانى لكلية التربية النوعية

افتتحت جامعة أسوان، متمثلة فى كلية التربية النوعية، مساء الاثنين، المعرض السنوى الفنى الثانى بقاعة حسن فخر الدين بقصر ثقافة أسوان، بحضور المهندس محمد مصطفى السكرتير العام لمحافظة أسوان، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، والمستشار محمد مدثر ممثلاً عن القنصلية السودانية بمحافظة أسوان، ومحمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان.

وأكد الدكتور راضى عبد المجيد طه عميد كلية التربية النوعية، أن المعرض الذى تنظمه الجامعة فى استضافة فرع ثقافة أسوان لمدة يوم واحد فقط، يضم أكثر من 300 عمل فنى لطلاب الفرقتى الأولى والثانية بالكلية، ومنها "فنون تشكيلية وفن النحت وحفر على الخشب ورسم على القماش ومعادن وزخارف، وغيرها".

وأوضح الدكتور راضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك مقترحا لمجلس إدارة الجامعة بإنشاء مركز إنتاج فنى من عمل طلاب الكلية، حتى يمكن استغلاله اقتصادياً والتسويق له لشراء متطلبات أخرى للكلية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال التى يشارك فيها الطلاب تأتى أيضاً ضمن النشاط العملى للطلاب بالكلية.

جانب من الافتتاح

شرح لمحتويات المعرض الفنية

عمداء وأساتذة جامعة أسوان

السكرتير العام لمحافظة أسوان يتابع الافتتاح

جانب من المعرض قبل الافتتاح