"فنون المنيا" تحتفل بيوم الشهيد بحضور أحمد نوار

رئيس الجامعة يشيد بدور الأمن

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا ندوة عن التجربة الفنية لمعرض الدكتور أحمد نوار "الشهيد" وإلقاء الضوء على كتابه (عُرس الشهيد) مع الناقد الفنى محمد كمال حسن، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية تحت رعاية الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور أحمد صقر عميد الكلية وبحضور اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك لإحياء ذكرى يوم الشهيد الموافق 9 من مارس ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة الذين فقدوا أرواحهم فداء للوطن.

وأشار الدكتور أبو المجد بدور القوات المسلحة فى حفظ الأمن والأمان لمصر والندوة تدل على وطنية الفنان الدكتور نوار التى تعبر عن انتمائه للوطن من خلال لوحاته التى جسد فيها روح الشهيد.

كما أشاد الدكتور أبو المجد بأهمية الفنون فى غرس روح الانتماء وسمو خلق الإنسان، حيث إن الجانب الأكاديمى لا ينمى المهارات إلا بمزاولة الأنشطة وتشجيع المبتكرين والمبدعين التى ترفع من قيمة هذا الإبداع.

وأوضح أن الندوة تنقل لشباب الجامعة اليوم الصورة الواضحة للبطولات التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية الوطن وتمنى أن يحفظ الله مصر من كل سوء وردد عبارة تحيا مصر.

كما شملت الندوة عرض من كتاب (عُرس الشهيد) مع الناقد الفنى محمد كمال.

نوار يشرح تجربته للطلاب

وأوضح الدكتور نوار للطلاب تجربته فى الدفاع عن الوطن واقتناصه لـ15 رأسا صهيونيا فى حرب الاستنزاف، وكيفية مشاركته فى الحرب أيضاً بالريشة واللون والكلمة من خلال معرضه الذى يعبر عن امتداد لتاريخه الفنى الكبير.

وفى ختام الندوة كرم الدكتور أبو المجد الدكتور نوار بإهدائه درع الجامعة تقديراً لجهوده العلمية فى تأسيس كلية الفنون الجميلة بالمنيا ودوره البطولى فى حرب الاستنزاف، كما كرم اللواء المحافظ بإهدائه درع الجامعة وشمل التكريم الناقد محمد كمال.