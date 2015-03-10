أخبار عاجلة

ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"فنون المنيا" تحتفل بيوم الشهيد بحضور أحمد نوار

Google+ Print
"فنون المنيا" تحتفل بيوم الشهيد بحضور أحمد نوار "فنون المنيا" تحتفل بيوم الشهيد بحضور أحمد نوار
نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا ندوة عن التجربة الفنية لمعرض الدكتور أحمد نوار "الشهيد" وإلقاء الضوء على كتابه (عُرس الشهيد) مع الناقد الفنى محمد كمال حسن، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية تحت رعاية الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور أحمد صقر عميد الكلية وبحضور اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك لإحياء ذكرى يوم الشهيد الموافق 9 من مارس ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة الذين فقدوا أرواحهم فداء للوطن.

رئيس الجامعة يشيد بدور الأمن

وأشار الدكتور أبو المجد بدور القوات المسلحة فى حفظ الأمن والأمان لمصر والندوة تدل على وطنية الفنان الدكتور نوار التى تعبر عن انتمائه للوطن من خلال لوحاته التى جسد فيها روح الشهيد.

كما أشاد الدكتور أبو المجد بأهمية الفنون فى غرس روح الانتماء وسمو خلق الإنسان، حيث إن الجانب الأكاديمى لا ينمى المهارات إلا بمزاولة الأنشطة وتشجيع المبتكرين والمبدعين التى ترفع من قيمة هذا الإبداع.

وأوضح أن الندوة تنقل لشباب الجامعة اليوم الصورة الواضحة للبطولات التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية الوطن وتمنى أن يحفظ الله من كل سوء وردد عبارة تحيا مصر.

كما شملت الندوة عرض من كتاب (عُرس الشهيد) مع الناقد الفنى محمد كمال.

نوار يشرح تجربته للطلاب

وأوضح الدكتور نوار للطلاب تجربته فى الدفاع عن الوطن واقتناصه لـ15 رأسا صهيونيا فى حرب الاستنزاف، وكيفية مشاركته فى الحرب أيضاً بالريشة واللون والكلمة من خلال معرضه الذى يعبر عن امتداد لتاريخه الفنى الكبير.

وفى ختام الندوة كرم الدكتور أبو المجد الدكتور نوار بإهدائه درع الجامعة تقديراً لجهوده العلمية فى تأسيس كلية الفنون الجميلة بالمنيا ودوره البطولى فى حرب الاستنزاف، كما كرم اللواء المحافظ بإهدائه درع الجامعة وشمل التكريم الناقد محمد كمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار