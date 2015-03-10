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ضبط خلية إرهابية من طلاب جامعة المنوفية متهمين بتفجيرات شبين الكوم

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ضبط خلية إرهابية من طلاب جامعة المنوفية متهمين بتفجيرات شبين الكوم ضبط خلية إرهابية من طلاب جامعة المنوفية متهمين بتفجيرات شبين الكوم

بالصور .. ضبط خلية إرهابية من طلاب جامعة المنوفية متهمين بتفجيرات شبين الكوم

ألقت مباحث مديرية أمن المنوفية بشبين الكوم القبض على 6 طلاب بجامعة المنوفية من كليات الهندسة والطب والعلوم متهمين بالضلوع فى التفجيرات الاخيرة التى شهدتها المدينة وبحوزتهم قنبلتين بدائية الصنع وقنابل صوتية ومولوتوف وشماريخ بهدف إثارة الرعب والفوضى وتكدير صفو الأمن العام،وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد ورد معلومات تفيد قيام بعض الطلبة بتكوين خلية إرهابية تهدف زرع القنابل بشوارع المدينة.
> وبتكثيف التحريات والبحث تم ضبط كل من صلاح عادل طالب بكلية الهندسة، ومحمد أحمد مهدى طالب بكلية الهندسة، ومحمود شعبان حشكيل طالب بكلية الهندسة، ومحمد فاضل زلابية طالب بكلية الطب، وأسامة أحمد النحاس بكلية العلوم، ويوسف بلال الجبيرى طالب بكلية العلوم وبحوزتهم 2 عبوة بدائية الصنع و36 “شمروخ” و4 قنابل صوتية أسلاك و2 علبة بارود و2 لاب توب و19 زجاجة مولوتوف.

وأكد مصدر أمنى أن الطلاب اعترفوا بقيامهم باستأجر شقق سكنية بمناطق مختلفة بغرض الاختفاء عن أعين رجال الشرطة وكونوا خلية إرهابية استهدفت المنشآت العامة والخاصة وقاموا بزرع القنابل البدائية الصنع والهيكلية والصوتية بأمكان متفرقة بمدينة شبين بغرض إثارة الفوضى وتكدير صفو الأمن العام، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 8387 جنح قسم شبين الكوم.

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