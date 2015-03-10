السكة الحديد: سنتقدم بطلب لاعتبار الحبس وجوبيا لكل من يعبر المزلقانات بطريقة غير شرعية

قال المهندس أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تنفذ خطة لتطوير المزلقانات، بحيث تعمل إلكترونيًا بشكل كامل وتزويدها بحودات إنارة، بعد عامين من الآن.

> وأضاف حامد هاتفيًا على فضائسة ” الحياة” مساء أمس الاثنين :” أنه تم إغلاق 107 مزلقانات غير شرعية في مناطق مختلفة، مشيرًا إلى وجود 4500 مزلقان، منها 1350 غير قانوني ” .

> وأوضح أن هيئة السكة الحديد، ستتقدم بطلب إلى مجلس الوزراء، من أجل تعديل القانون، ليصبح الحبس وجوبيا لكل شخص يقوم بعبور السكة الحديد عبر مزلقانات غير شرعية ويتسبب في وفاة مواطنين.