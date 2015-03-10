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عمر الأم عند الولادة يؤثر فى إصابة الأطفال بالسكر

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عمر الأم عند الولادة يؤثر فى إصابة الأطفال بالسكر عمر الأم عند الولادة يؤثر فى إصابة الأطفال بالسكر
كشفت دراسة بلجيكية جديدة أن الأطفال الذين تقل أعمار أمهاتهم عند ولادتهم عن 25 سنة أو تزيد عن 34 سنة لديهم خطرا أعلى للإصابة بمرض السكر من النوع الثانى فى مرحلة متأخرة من الحياة.

عمر الأم عند الولادة يؤثر فى الإصابة بمقاومة الإنسولين
>وفقا لموقع هيلث داى الطبى الأمريكى فإن الدراسة التى قادها شارلوت فيروكين الأستاذ بقسم الغدد الصماء بمستشفى جامعة جينت البلجيكية كشفت أن الأطفال المولودين لأمهات أعمارهم أقل من 25 سنة أو تزيد عن 34 سنة، لديهم نسبة أعلى من الإصابة بمقاومة الإنسولين، والتى ترتبط بالإصابة بالسكر.

عمر الأم عند الولادة يربتط بالإصابة بالسكر فى أطفالهم
>شملت الدرسة مجموعة من الرجال الأصحاء تزيد أعدادهم عن 700 فرد، ومنهم إخوة أيضا وتتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة وتراوحت أعمار أمهاتهم عند الولادة بين 15 و48 سنة وكشفت الدراسة ارتباط الإصابة بالسكر بعمر أمهاتهم عند ولادتهم، مما يعنى أن عمر الولادة يؤثر على التمثيل الغذائى للسكر فى جسم الطفل ويستمر الأثر حتى مرحلة البلوغ.

مقاومة الإنسولين ترتبط بالإصابة بالسكر
>خلال الدراسة قاس الباحثون مستويات الجلوكوز (سكر الدم) والكولسترول ومستويات الإنسولين فى الدم، وتم مقارنة هذه المستويات بمقاومة الإنسولين، والتى يحدث فيها عدم قدرة الجسم على الاستجابة للإنسولين رغم زيادة إفرازه فى الجسم، وترتبط بالإصابة بالسكر من النوع الثانى.

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