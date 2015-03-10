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الرئاسة: المفهوم الشامل للأمن القومي لا يقتصر على القوة العسكرية فقط

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الرئاسة: المفهوم الشامل للأمن القومي لا يقتصر على القوة العسكرية فقط الرئاسة: المفهوم الشامل للأمن القومي لا يقتصر على القوة العسكرية فقط

الرئاسة

قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المفهوم الشامل للأمن القومي لا يقتصر على القوة العسكرية فقط وإنما يمتد إلى فكرة التنمية الشاملة والمستمرة على كافة المستويات.

وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” الحياة أمس  الاثنين :” أن الرئيس عبد الفتاح حرص خلال كلمته اليوم على توجيه التحية لشهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل رفعة الوطن، وأقل تقدير لهم أن تتذكرهم القيادة، مشيرا إلى حرص الرئيس أيضا على توجيه التحية إلى كل من ساهم في إنجاز مشروعات التنمية التي تم افتتاحها أمس  ” .
> وتابع: «الرئيس أكد على دور القوات المسلحة في المساهمة في التنمية الشاملة للوطن»، لافتا إلى حرص الرئيس على إنجاح المؤتمر الاقتصادي العالمي للخروج بالنتائج المرجوة منه.

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