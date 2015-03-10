الرئاسة: نسعى لإنشاء مكتب للتواصل مع الإعلام وتوضيح رؤيتنا حول القضايا المختلفة

قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لإنشاء مكتب إعلامي؛ من أجل تسهيل عملية التواصل مع مختلف وسائل الإعلام، ولتوضيح رؤية مؤسسة الرئاسة حول مختلف القضايا التي تخص الرأي العام.

وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” الحياة” أمس الاثنين :” أن مؤسسة الرئاسة تقبل أي اختلاف في الرأي بشرط أن يكون موضوعيا، لافتا إلى أن ما تهتم به مؤسسة الرئاسة في النهاية هو مصلحة الوطن والمواطنين ” .

وأوضح أن المكتب الإعلامي للرئاسة سيضم مجموعة من العناصر الشابة في مجال الإعلام، مشيرا إلى فلسفة المكتب والقائمة على أساس إيجاد حالة من الشراكة بين الرئاسة والإعلام المصري.