الصندوق الاجتماعى يقدم حلولا لمشكلة البطالة بجامعة المنصورة

عقد الصندوق الاجتماعى بالدقهلية ورشة عمل تحت عنوان "الصندوق الاجتماعى للتنمية"، حاضر فيها خلود سليمان مدير ريادة الأعمال بالصندوق الاجتماعى ويحيى زكى مسئول الائتمان بالصندوق الاجتماعى، بالإضافة إلى المهندس نادر العوضى مدير مكتب الصندوق الاجتماعى بالدقهلية، وأدار اللقاء الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة، وذلك فى ثالث أيام فعاليات المؤتمر الأول للجامعة والصناعة.

واستعرض نادر العوضى نبذة عن الصندوق الاجتماعى ونشأته التاريخية منذ التسعينيات حتى الآن.

وأضاف نادر العوضى أن الصندوق تابع لرئيس مجلس الوزراء ويتكون من عدد من الوزارات ورجال أعمال، وأن له أمين عام يدير الأنشطة وفقاً لتوجهات الدولة، بالإضافة إلى متابعين ميدانين للتأكد من إقامة المشاريع وتنفيذها.

وتابع يحيى زكى أن تمويل الصندوق الاجتماعى يتم عن طريق عدة جهات منها البنك الدولى والاتحاد الأوروبى وبعض الدول العربية مثل الكويت والسعودية.

كما ذكر يحيى زكى أن موانع المنح بالنسبة للصندوق تأتى حسب القوانين والضوابط الخاص به، كما أوضح يحيى زكى الفرق بين البنوك والصندوق الاجتماعى ومميزاته.

وأشار يحيى زكى أن المشروعات لكى تنجح تحتاج إلى ركنين أساسيين هما رأس مال بشرى والآخر رأس مال مادى و وضح أن الهدف من الصندوق تجميع الموارد المالية لحل مشكلة البطالة التى توجد فى مصر ويعانى منها الشباب.

واختتمت ورشة العمل بتسليم الدكتور محمد عطوة شهادات تقدير للمحاضرين وأشاد نادر العوضى بجهود الجامعة لتنظيم فعاليات المؤتمر.