أخبار عاجلة

ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الصندوق الاجتماعى يقدم حلولا لمشكلة البطالة بجامعة المنصورة

Google+ Print
الصندوق الاجتماعى يقدم حلولا لمشكلة البطالة بجامعة المنصورة الصندوق الاجتماعى يقدم حلولا لمشكلة البطالة بجامعة المنصورة
عقد الصندوق الاجتماعى بالدقهلية ورشة عمل تحت عنوان "الصندوق الاجتماعى للتنمية"، حاضر فيها خلود سليمان مدير ريادة الأعمال بالصندوق الاجتماعى ويحيى زكى مسئول الائتمان بالصندوق الاجتماعى، بالإضافة إلى المهندس نادر العوضى مدير مكتب الصندوق الاجتماعى بالدقهلية، وأدار اللقاء الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة، وذلك فى ثالث أيام فعاليات المؤتمر الأول للجامعة والصناعة.

واستعرض نادر العوضى نبذة عن الصندوق الاجتماعى ونشأته التاريخية منذ التسعينيات حتى الآن.

وأضاف نادر العوضى أن الصندوق تابع لرئيس مجلس الوزراء ويتكون من عدد من الوزارات ورجال أعمال، وأن له أمين عام يدير الأنشطة وفقاً لتوجهات الدولة، بالإضافة إلى متابعين ميدانين للتأكد من إقامة المشاريع وتنفيذها.

وتابع يحيى زكى أن تمويل الصندوق الاجتماعى يتم عن طريق عدة جهات منها البنك الدولى والاتحاد الأوروبى وبعض الدول العربية مثل الكويت والسعودية.

كما ذكر يحيى زكى أن موانع المنح بالنسبة للصندوق تأتى حسب القوانين والضوابط الخاص به، كما أوضح يحيى زكى الفرق بين البنوك والصندوق الاجتماعى ومميزاته.

وأشار يحيى زكى أن المشروعات لكى تنجح تحتاج إلى ركنين أساسيين هما رأس مال بشرى والآخر رأس مال مادى و وضح أن الهدف من الصندوق تجميع الموارد المالية لحل مشكلة البطالة التى توجد فى ويعانى منها الشباب.

واختتمت ورشة العمل بتسليم الدكتور محمد عطوة شهادات تقدير للمحاضرين وأشاد نادر العوضى بجهود الجامعة لتنظيم فعاليات المؤتمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار