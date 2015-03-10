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حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالفيوم

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حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالفيوم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالفيوم
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم تحت إشراف المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد بالتعاون والتنسيق مع رجال الشرطة والقوات المسلحة مستخدمين المعدات اللازمة لإزالة التعديات والمبانى المخالفة المقامة على أراضى أملاك الدولة.

بدأت الحملة عملها من ميدان المسلة، حيث تمت إزالة التعديات والمخالفات المقامة على أراضى أملاك الدولة لاستخدامها كساحات انتظار لسيارات المواطنين.

وأشار اللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة أنه تمت إزالة بعض حالات التعدى على الأرض المملوكة للدولة، وتمت إزالة المبانى والإشغالات المخالفة، مشيراً إلى أن حملات الإزالة مستمرة حتى تتم إزالة جميع التعديات والمخالفات بالتعاون مع قيادات الشرطة وقوات الأمن المركزى داخل مدينة الفيوم وتحويلها لساحات انتظار لسيارات المواطنين.

وأكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أن حملات الإزالة ستجوب كل المراكز والمدن والقرى لإزالة جميع التعديات والإشغالات، ولن يتم التهاون مع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والمخالفين، وستتم محاسبتهم قانونياً وإحالتهم للتحقيقات الفورية وتحرير المحاضر، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم ليكونوا عبرة لغيرهم.

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مصر 365