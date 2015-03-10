محافظ أسيوط: المواطن الذى حاول الانتحار بصحة جيدة ولم يطلب مقابلتى

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إن المواطن الذى حاول الانتحار بديوان عام المحافظة، "صحته جيدة، وحالته مستقرة، مضيفًا: "غير صحيح أنى رفضت لقاءه أو طلبه الجلوس معى".

وأضاف ياسر الدسوقى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "إل تى سى"، مع الإعلامى سيد على، مساء الاثنين: "من الخطأ ترديد معلومة أن الرجل كان يريد مقابلتى، ولكنه جاء إلى السكرتير العام، وعندما لم تُحل مشكلته ألقى بنفسه من الدور الثالث"، مؤكداً أن الرجل الآن فى صحة جيدة وحالته مستقرة.

وواصل المحافظ حديثه قائلاً: "بقالى تقريبًا شهر بقابل الناس فى الشارع وفى كل مكان بعمل لقاء مفتوح مع الناس، وفى الوقت نفسه عاوز أؤكد أنه يا ريت لا نعطى ونتداول معلومة خاطئة، فالرجل جيد حاليًا وبه بعض الكدمات البسيطة".

وألقى عبد الرازق أحمد سيد، عامل، نفسه من الطابق الأول بديوان عام محافظة أسيوط، أمس الاثنين محاولاً الانتحار.

وبرَّر العامل محاولته للانتحار، بداعى عدم سماع أى مسئول بالمحافظة له، لحل مشكلته أو الإجابة عليه، حيث حاول الاستفسار عن تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات بنقل بعض العاملين على المشروعات بنظام التعاقد إلى نظام اليومية نظرًا لمخالفة هذه العقود لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2010، بعدم تحرير أى عقود بين العاملين والدولة نظرًا للتكدس فى الجهاز الإدارى.