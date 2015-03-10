محافظ بنى سويف: لا وجود لمصطلح "بؤرة إجرامية" فى قاموسى

أكد المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف أمس الاثنين أنه لا يوجد فى قاموسه مصطلح أو مسمى (بؤرة إجرامية)، مؤكدا على ضرورة وقوف الجميع خلف جهاز الشرطة الذى يقدم كل يوم شهيدا جديدا من أبنائه فى سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية بمكتبة أمس أنه من غير المنطقى أن نقول إنه بوسعنا القضاء على الجريمة بشكل كامل، ولكن نسعى للقضاء على أماكن تمركزها فى منطقة بعينها، مشيراً إلى أن مديرية الأمن لا تدخر جهدا فى ملاحقة وضبط الخارجين على القانون، وأداء عملها على الوجه الأكمل.