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مميش: المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بداية لخطوات استثمارية عالمية بمصر

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مميش: المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بداية لخطوات استثمارية عالمية بمصر مميش: المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بداية لخطوات استثمارية عالمية بمصر
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والرئيس التنفيذى لمشروع محور تنمية قناة السويس فى تصريحات صحفية إن المؤتمر الاقتصادى الدولى، الذى سوف تنظمه فى الفترة من 13 إلى 15 مارس الحالى بمدينة شرم الشيخ هو البداية الحقيقية لخطوات استثمارية مهمة لمصر، وأن اهتمام العالم بالمشاركة فى المؤتمر يعكس حرص دول العالم للمساهمة فى تنمية مصر، ويؤكد مكانتها العالمية ودورها السياسى وسط دول العالم.

وأشار مميش إلى أن الهيئة استعدت تماما للمشاركة فى المؤتمر بطرح عدد من المشروعات الاستثمارية من خلال مشروع محور قناة السويس، الذى تم الانتهاء من وضع الخطوط العريضة للمشروع وإعداد التشريع القانونى للمنطقة لتذليل أى عقبات أمام المستثمر، وأيضا الحفاظ على حق الدولة فى المشروعات الاستثمارية التى سوف تشهدها المنطقة من مختلف دول العالم.

وأكد مميش أن عددا كبيرا من دول العالم سوف يساهمون بمشروع محور القناة، وذلك لأهمية المنطقة وموقعها بالنسبة للتجارة العالمية، خاصة بعد الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة، الذى يتم العمل به حاليا وقاربنا على الانتهاء منه خلال الفترة المحددة، وهى الخامس من أغسطس المقبل كما وعد الرئيس.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن 33 كراكة عملاقة تعمل حاليا بالمشروع ونستهدف خلال الأيام المقبلة رفع 2 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياة، وحاليا وصلنا إلى مليون وربع متر مكعب يوميا لرفع 250 مليون متر مكعب رمال، وذلك بعد الانتهاء من الحفر الجاف من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قبل موعده المحدد وتسليم جميع المواقع وقنوات الاتصال لهيئة قناة السويس لإجراء عمليات التكريك، التى توصف بأنها أكبر عملية تكريك فى العالم.

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مصر 365

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