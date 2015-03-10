اتحاد طلاب الجامعة الألمانية يُعلن الحداد بعد وفاة الطالبة “يارا” في حادث أليم

أعلن اتحاد طلاب الجامعة الألمانية وفاة يارا طارق نجم، الطالبة بالسنة الأولى بكلية الهندسة وذلك إثر اصطدامها بأحد أتوبيسات الجامعة.

وقد فارقت يارا الحياة بعد وصولها المستشفى وفشلت محاولات إنقاذها لخطورة الإصابة.

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة الألمانية عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” حزنهم الشديد بعد وفاة يارا مشيرا الى أنه ومعه بعض من نوابه ذهبوا إلى المستشفي فور علمهم بالحادث بهدف الاطمئنان على الطالبة المذكورة لكنها مع الأسف كانت قد فارقت الحياة وهو ما أصاب الجميع بالصدمة.

وأوضح رئيس اتحاد الطلاب أنه سيتابع آخر التطورات للوصول إلى أهل يارا لمواساتهم والوقوف بجانبهم فى مصابهم الأليم.. مشيرًا إلى أنه تم إعلان إيقاف النشاطات الطلابية حدادا على وفاة يارا.