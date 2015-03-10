بالفيديو.. تسريب تسجيل صوتي لـ «ذباح داعش» وضابط مخابرات بريطاني

ظهر تسجيل صوتي قديم لـ«ذباح داعش» الإرهابي جون محمد أموازي، يقول فيه إنه ليس متطرفًا.

وفي التسجيل، يهاجم جون منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، وتفجيرات لندن عام 2005 ويتهمهم بقتل الأبرياء.

كما يتحدث عن لقاء جمعه مع رجل استخبارات بريطاني، وقال: “سألني ما رأيك بهجمات لندن، قلت: إن أناسًا أبرياء يقتلون وهذا تطرف، فعاد وسألني عن الحرب في أفغانستان، فقلت أنا أشاهد الأخبار، ما حدث أمر خاطئ وإذا كنت أستطيع إعادة الضحايا إلى الحياة من جديد سأفعل ذلك”.

ويرجع التسجيل إلى عام 2009 عندما قامت المخابرات البريطانية بإلقاء القبض على أموازي، وفي التسجيل يتحدث أموازي عن استجوابه من قبل ضابط في جهاز إم آي5.

وأضاف جون في مقطع آخر “قال لي الضابط إنه لا يصدق أني لستُ ذاهبًا إلى الصومال لأتدرب، فقلت: بعد كل شيء قلته عن المتطرفين ورفضي لهم، وأنت مازلت تصر على أني متطرف”.

والتسجيل الذي يقول فيه أموازي إنه يؤمن بحرية الأديان لا يصب في مصلحة الاستخبارات البريطانية المتهمة بممارسة ضغوط على أموازي تحول بسببها إلى التطرف، حيث هدد ضابط الاستخبارات البريطاني أموازي بملاحقته بشكل دائم، وقال: “سنبقيك تحت المراقبة الشديدة ونحن نقوم بذلك منذ فترة”.

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