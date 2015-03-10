ضبط خلية إرهابية بالطريق الصحراوي في المنيا

تمكنت قوات أمن المنيا من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم دوائر كهربائية خاصة بتفجير القنابل، بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا.

تلقى اللواء محمد الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارا، بورود معلومات لرجال المباحث الجنائية، والأمن الوطنى، عن تهريب بعض الدوائر الكهربائية، والخاصة بتفجير القنابل، والتي تستخدمها العناصر الإرهابية، في تفجير المنشآت الحكومية والعامة، لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.

حيث تمكنت قوة أمنية خاصة بتأمين الطرق، من ضبط سيارة بيجو قيادة «صلاح.ع.ع» مقيم بالمنيا، بمدخل الشيخ فضل بمركز بنى مزار، على الطريق الصحراوى، وبحوزته عدد 50 دائرة كهربائية خاصة بتفجير القنابل، داخل «كولمن مياه».

وبمواجهة السائق، أقر عدم معرفته بالأمر، وهناك شخص يدعى عبد الله المنياوى، أعطاه «كولمن مياه» بالقاهرة، لتوصيله لشخصين بالمنيا.

وكشفت تحريات رجال البحث الجنائى والأمن الوطنى، عن هوية الشابين وهم، «محمد. و. ح» بكالوريوس تربية رياضية، مقيم بمركز سمالوط، والآخر يدعى «إسلام. م. م» مقيم بمركز مغاغة.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين الثلاثة، وجار ضبط المتهم الرابع، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.