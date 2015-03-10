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بالفيديو.. وزير التربية والتعليم: ٍسيتم معاقبة أي معلم يمسك العصا داخل الفصل

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بالفيديو.. وزير التربية والتعليم: ٍسيتم معاقبة أي معلم يمسك العصا داخل الفصل بالفيديو.. وزير التربية والتعليم: ٍسيتم معاقبة أي معلم يمسك العصا داخل الفصل

وجه الدكتور محب رافع، وزير التربية والتعليم، العزاء لأسرة الطالب إسلام الذي توفي إثر تعرضه للضرب بمدرسته من قبل أحد المعلمين، مضيفًا: “تأثرت بالواقعة جدًا، وشعرت أنه أحد أبنائي”.

وأضاف رافع في تصريحات على فضائية “صدى البلد” أمس الاثنين، أن الضرب في المدارس ممنوع منعًا باتًا، مشيرًا إلى كلمته التي ألقاها عقب توليه الوزارة والتي أكد من خلالها على معاقبة أي معلم يمسك عصا داخل الفصول.

وشدد وزير التربية والتعليم، على ضرورة وجود علاقة احترام متبادلة بين الطالب والمعلم داخل الفصل، وعدم توجيه أي إهانة من قبل المعلم إلى التلاميذ تحت أي حال من الأحوال.

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