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عبد المعز إبراهيم يتهم «الغرياني» بالتزوير في تعيين معاوني النيابة

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عبد المعز إبراهيم يتهم «الغرياني» بالتزوير في تعيين معاوني النيابة عبد المعز إبراهيم يتهم «الغرياني» بالتزوير في تعيين معاوني النيابة

اتهم المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف السابق، المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، بالتزوير في اعتماد أسماء معاوني النيابة.

وأضاف ابراهيم خلال مداخلة هاتفية على فضائية «صدى البلد» أمس الاثنين :” أن «الغرياني» قام بتغيير 60 اسما من المرشحين لمنصب معاوني النيابة، ودفع بأسماء أخرى تنتمي لجماعة الإخوان.

وأشار إلى وقوع تلك الواقعة في عهد النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمد ، متابعا: «أتمنى فتح التحقيق فيها الآن، بسبب وجود 60 معاونا للنيابة لا يستحقون منصبهم».

 

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