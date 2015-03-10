سعود الفيصل يؤدي القسم أمام الملك

الرياض - و.أ.س

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في مجلس الوزراء بقصر اليمامة أمس بحضور سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - قائلاً (بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).